Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har skabt stor opmærksomhed, at to nøglemedarbejdere hos Energi Danmark sammenlagt står til at få over en halv milliard i bonus for 2022.

Energi Danmarks ejer, Andel, afviser, at man vil udbetale bonusser i den størrelse, og en professor i jura mener faktisk, at der er en god mulighed for at vinde en eventuel retssag.

Også selv om de to medarbejdere, ifølge deres respektive kontrakter, har opfyldt kravene for at få de høje beløb udbetalt.

»Ender sagen med at komme i retten, så er der mulighed for at bruge paragraf 36 i aftaleloven, der hedder 'generalklausul',« siger Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, og tilføjer:

Sagen kort Mandag afslører Finans, at to ledende medarbejdere i energiselskabet Energi Danmark står til at dele mere end en halv milliard kroner.

De to nøglemedarbejdere fra Energi Danmark, der ejes af Andel og NRGi, står således til at skulle have henholdsvis 300 og 250 millioner kroner i bonusser for deres indsats i 2022.

Andel afviser at ville betale de store beløb i bonus.

Mandag eftermiddag klokken 15.30 skal energiminister Lars Aagaard (M) holde møde med de politiske partier, hvor sagen bliver taget op.

»Det betyder, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at udbetale beløb ud fra, hvad der står i aftalen.«

Professoren slår dog fast, at det er sjældent, at den paragraf bliver brugt i retten, men han vurderer, at de her meget høje beløb på henholdsvis 250 og 300 millioner kroner i bonus, netop kan være så urimelige, at den kan komme i spil.

Det samme vurdrerer advokat Arvid Andersen, der har specialiseret sig i ansættelsesret.

Til Finans oplyser han, at 'generalklausul' gælder, hvis det bl.a. vil være »i strid med redelig handlemåde« at efterleve aftalen. Eller hvis der er indtruffet særlige omstændigheder, siden den blev indgået.

»Det vil jeg absolut mene, man kan gøre gældende her. Hvis der er tale om bonusser på trecifrede millionbeløb til enkelte ansatte, vil der alt andet lige være tale om særlige omstændigheder, idet konsekvensen af at fjerne bonusloftet ikke alene er “for godt til at være rimeligt”, men også ligger langt uden for skiven af hvad medarbejderen kunne have en berettiget forventning om. Jeg tror, selskabet vil have en god chance for at få tilsidesat aftalen helt eller delvist, hvis spørgsmålet blev indbragt for retten,« siger advokaten til mediet.

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen ville det da også være et aburd beløb at udbetale i bonus.

»Det er helt absurd høje bonusser, samtidig med at elpriserne er eksploderet for almindelige borgere. Det ser ikke godt ud, og rigtig mange vil helt sikkert føle sig røvrendt,« sagde han tidligere i dag.