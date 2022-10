Lyt til artiklen

Det er i virkeligheden ikke godt nyt for Ulrik Wilbek

»Når man er i den situation, at det ikke er gået over efter de der første få uger, så er der minimal sandsynlighed for forbedring,« siger professor og overlæge Therese Ovesen til TV Midtvest.

Hun er tilknyttet øre-/næse-/halsafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, og hun kommer med en vurdering af den sygdom, der har ramt Viborg-borgmesteren: Sudden Deafness.

Det er noget, Ulrik Wilbek »i de seneste måneder har kæmpet med«, som det mandag lød i en pressemeddelelse.

Sygdommen gør, at han har sværere ved at høre. Han bliver også hurtigere træt og har mindre overskud. Han har også en konstant voldsom susen for det ramte højre øre.

»Sygdommen sudden deafness har voldt mig problemer i et stykke tid, og det påvirker desværre også mit arbejde på nogle områder,« lød det fra Ulrik Wilbek i den forbindelse.

Therese Ovesen fra Regionshospitalet Gødstrup fortæller, at man oftest ikke ved, hvorfor Sudden Deafness opstår.

Den rammer 10-20 personer ud af 10.000. For totredjedeles vedkommende går det over af sig selv. Binyrebarkhormon kan øge den andel, og så er der dem, der ikke kan helbredes.

Som Ulrik Wilbek, tilsyneladende.

»Desværre har lægerne ikke været i stand til at finde en kur. Derfor håber jeg, at yderligere undersøgelser betyder, at lægerne kan finde en løsning, som gør mine gener markant mindre,« har Ulrik Wilbek sagt.

Han har understreget, at han godt kan varetage sit job som borgmester, men at han foreløbig frem til 5. december ikke deltager i større arrangementer.