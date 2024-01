Når en virksomhed går i arv fra en forælder til et barn, er der langt større sandsynlighed for, at det er sønnen, der overtager, end at datteren gør det.

Derfor kan det have meget lange udsigter, før der er ligestilling på den front – og dét er et problem.

Det mener Kasper Meisner Nielsen, der er professor i finansiering samt akademisk leder af Center for Ejerledede Virksomheder på CBS.

»I dag er det kun en ud af fem virksomheder, der overdrages til døtre, hvis virksomheden går i arv til næste generation,« forklarer han i en pressemeddelelse udsendt af CBS:

»Og selvom kvindernes andel har været svagt stigende de seneste 40 år, vil der med den nuværende udvikling gå op imod 150 år, før fordelingen hedder 50-50,« tilføjer han.

Den nuværende situation er ifølge Kasper Meisner Nielsen et stort problem for dansk økonomi.

»Som økonom er jeg nødt til at pege på, at den manglende ligestilling udgør et problem. Der er nemlig intet i forskningen, der indikerer, at kvinder skulle være dårligere til at drive og lede en virksomhed,« siger han og tilføjer:

»Vi ser altså bort fra næsten halvdelen af vores talentmasse. Det betyder i sidste ende, at vi går glip af vækstmuligheder.«