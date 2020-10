Hans Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital, siger, at man skal lægge for meget i de daglige udsving i, hvor mange der bliver indlagt.- Tallene er under alle omstændigheder små, og små tal er naturligt underlagt betydelig spredning og variation. Foto: Henning Bagger