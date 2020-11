Det helt tunge skyts mod den globale corona-plage kan blive taget i brug inden året er omme.

De længe ventede vacciner mod covid-19 er nemlig lige på trapperne. Måske kan de første danskere endda allerede blive vaccineret i december, lød det torsdag på et pressemøde anført af sundhedsminister Magnus Heunicke.

De ældre vil blive blandt de første, som får vaccinen tilbudt, men det er slet ikke sikkert, at de ældste vil få den beskyttelse af vaccinerne, som er tiltænkt.

Det fortæller professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet, Lone Simonsen.

»Der vil nok være grupper, som ikke vil få en effektiv respons fra vaccinen. Det vil typisk være ældre over 80 år. Man ved, at deres immunforsvar har svært ved at reagere på vaccinen,« siger hun.

Derfor vil virologen selv have et skarpt øje på, om de ældre er modtagelige for den ønskede effekt af vaccinerne, der forhåbentlig vil vise sig at være vejen tilbage til en verden, som vi kendte den før pandemien.

»Når man kommer over 80 år, er man typisk ikke så god til at blive beskyttet af vacciner. Det er bestemt en situation, man skal forholde sig til,« siger hun og fortsætter:

»I Danmark sker over halvdelen af alle dødsfald med covid-19 (60 procent ifølge sundhedsstyrelsen, red.) blandt ældre over 80 år. Om de ældre vil have gavn af vaccinen, er noget af det, jeg lurer på.«

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) under pressemøde med status på covid-19 i Danmark og præsentation af en plan for vaccinationsindsatsen mod covid-19 i Eigtveds Pakhus i København, torsdag den 26. november 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Foruden de ældre vil der givetvis være personer, der slet ikke tåler vaccinerne. Det kendes fra influenzavacciner, at personer med allergi over for æg ikke tåler disse vacciner. Det skyldes, at nogle vacciner er fremstillet i befrugtede hønseæg. Derfor kan der være spor af æggeprotein.

»En stående kontraindikation er, at æggeallergikere ikke kan tåle influenzavacciner,« siger Lone Simonsen.

Ifølge professoren vil eventuelle bivirkninger vise sig, når vaccinerne bliver taget i brug. Men der er ikke grund til at tro, at nævneværdigt mange vil opleve dette.

Det skyldes, at der forud for produktionen har været tusindvis af personer, som vaccinen er testet på. Der er derfor stor vished for, at birvirkninger kun vil optræde i meget begrænset omfang.

»Når vi begynder at bruge vaccinen, så får vi at se, om der er sjældne bivirkninger. Men det gode, vaccinen gør, vil langt overstige bivirkningerne,« siger Lone Simonsen.

Men at risikoen for bivirkninger overordnet er til stede, tilkendegives af Sundhedsstyrelsen.

‘Der er en risiko for bivirkninger forbundet med alle lægemidler – også vacciner. Det er velkendt fra de vacciner, vi allerede bruger, at man kan få fx forbigående rødme, der hvor man er blevet stukket, feber og utilpashed eller muskelømhed efter vaccinationen. Der kan også forekomme alvorlige bivirkninger efter vaccination, men de er normalt meget sjældne,' skriver styrelsen.

Det bliver ikke et krav i Danmark, at man lader sig vaccinere mod covid-19, fortalte sundhedsministeren på pressemødet torsdag aften.