Nu sætter vi os ned og snakker om tingene, indtil vi finder en god løsning.

Det danske arbejdsmarked er et fredeligt et af slagsen, og derfor kommer det som noget af en overraskelse, at medarbejdere på nogle arbejdspladser bliver forsøgt tvunget ind i 3F.

Det fortæller professor for Institut for Samfundvidenskab og Erhverv ved RUC, Bent Greve.

»Det er overraskende, fordi det ikke er noget, vi har været vant til. I Danmark har vi en god tradition for, at arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til en løsning, og det betyder, at vi overordnet set har et roligt arbejdsmarked med få strejker,« siger han.

Derfor virker det også voldsomt, når vi gennem den seneste uge har været vidne til historier om, at ansatte i lufthavnen, stilladsarbejdere og skraldemænd kun accepterer, at deres kollegaer er medlem af én fagforening, fortæller Bent Greve.

De stærke følelser omkring medlemskab af bestemte fagforeninger skyldes ifølge Bent Greve, at det tidligere har været en nødvendighed.

»Historisk set har vi tradition for, at det som lønmodtager er nødvendigt at stå sammen for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår. Nogle områder har været mere pressede på det punkt end andre, og dermed er traditionen også stærkere nogle steder end andre,« siger Bent Greve.

Han fortæller, at det især gør sig gældende i brancher og på arbejdspladser med ufaglært arbejdskraft, mens man i andre sektorer ikke har samme stærke tradition for medlemskab af en bestemt fagforening.

»Den måde, man organiserer sig på på arbejdsmarkedet, har ændret sig over de seneste 15-20 år, fordi man har indset, at mange engagerer sig mere, hvis medlemskabet af en fagforening er frivilligt,« fortæller Bent Greve.

De seneste dages historier har dog vist, at der indenfor visse brancher kun er et valg, hvis man vil have eller beholde sit job, og det tegner et billede af et arbejdsmarked, som ikke ånder helt så meget ro, som vi troede.

Men det fredelige arbejdsmarked, hvor vi kan tale om tingene, er et, vi skal værne om, mener Bent Greve.

»Den balance skal man være opmærksom på og passe på.«