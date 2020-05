»Jeg er fortrøstningsfuld.«

Sådan siger De Konservatives ungdomsuddannelsesordfører, Katarina Ammitzbøll, på vegne af landets 60.000 kommende studenter, der i disse dage er ved at gå ud af deres gode skind af ren og skær fortvivlelse.

Får de deres længe ventede vogntur?

Anne Kathrine Juul Sørensen, Victoria Møller-Nielsen og Josefine Kaae Astrup fra 3.g på Skanderborg Gymnaisum er blot tre af de mange tusinde gymnaiseelever, der savner svar.

Derfor har de lavet en underskriftindsamling, 'der har til formål at overbevise politikerne om, at de smukke unge mennesker skal have lov til at kaste lys over den danske sommer med deres glæde og forløsning efter tre års intenst arbejde', som de selv skriver i underskriftindsamlingen, der på godt en uge har fået mere end 12.000 underskrifter.

Anne Kathrine Juul Sørensen, Victoria Møller-Nielsen og Josefine Kaae Astrup, i 3.g på Skanderborg Gymnasium Foto: PRIVATFOTO

»Selvfølgelig bliver studentertiden noget andet i år. Men altså, ligesom alt andet har ændret sig, så ændrer sådan nogle ting sig også. Så længe vi bare kan få lov til at få dele af det, vi har set frem til, så synes jeg heller ikke, vi kan være bekendt at klage over noget,« siger Anne Kathrine Juul Sørensen.

Og De Konservatives Katarina Ammitzbøll, der ligeledes er partiets forskningsordfører, mener bestemt, at der er gode muligheder for, at deres vogntur kan blive en realitet. Ifølge hende er det en vigtig faktor, at en smittesporing-app kommer op at køre, så smitten kan følges meget mere systematisk, ligesom testkapaciteten øges.

Kunne man forestille sig, at alle 3.g-eleverne kunne blive testet inden vognturen?

»Det kunne man jo godt. Der er mange ting, man kan være åben over for at gøre. Vi kan få dem testet inden, og vi kan sige, at de skal holde sig inden for deres egen gruppe. Så vi skal bestemt ikke udelukke noget. Tværtimod. De får aldrig den tid igen. Det er once in a lifetime.«

Folketingsmedlem fra Konservativ Folkeparti Katarina Ammitzbøll til åbningsdebat i Folketinget torsdag den 3. oktober 2019. Foto: Ida Guldbaek Arentsen

Professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen er ligeledes optimistisk på studenternes vegne. Så længe de tager deres forholdsregler og tænker i alternativer.

Han er eksempelvis ikke meget for ideen om den klassiske studentervogn, da pladsen bliver for trang selv med den nye afstandsregel på en meter.

»Jeg kunne mere forestille mig noget med en dobbeltdækkerbus eller lignende, hvor man kan spredes ud over hele bussen.«

En dobbeltdækkerbus er vel lukket, hvor de typiske studentervogne er åbne. Udgør det ikke en mindre smitterisiko, når studenterne er ude i den fri luft?

»Jo, det er rigtigt. Man kan sige, at i princippet kunne man udnytte de der turistdobbeltdækkere, hvor det øverste dæk er åbent. Det var også en mulighed, man kunne tage i betragtning.«

»Én ting er, intentionerne er gode, når man kører hjemmefra, men når man så kører lidt længere ud på turen og har fået noget at drikke, overholder man så reglerne? Det ved jeg ikke. Det er for mig at se den største risiko ved det her.«

Kan de stadig gøre stop ved deres familier?

»Hvis man skal ud til familierne, skal det være, så bedstemor kan stå i baggrunden, så at sige, og ikke noget med fælles fade. Hvis der skal være servering, skal det ikke være fra en stor bowle, hvor alle grabber ned i. Men måske nogle pindemadder fordelt på et antal tallerkener svarende til det antal studerende.«

3.g-eleverne har siddet sammen i klasselokaler den seneste måneds tid og har derfor allerede gået tæt op og ned ad klassekammeraterne. Er det ikke en formildende omstændighed?

»Jo, det er også derfor, jeg ikke er helt så stringent, som jeg havde været, hvis det var 20-30 helt tilfældige mennesker. Men så længe de har gået i skolen, har de også været underkastet nogle afstandskrav og hygiejnekrav, som er svære at opfylde, når man er ude at køre i sådan en vogn. Så det argument køber jeg delvist, men ikke fuldt ud. Det bliver ikke, som det plejer at være.«

Men du udelukker ikke, at det kan blive en realitet?

»Nej. En eller anden form for fejring kan man jo godt foretage. Men man kan sige, også det der med at danse rundt jo også giver nogle problemer, fordi man skal have fat i hinanden. Så der skal også en stor dunk sprit med på turen - og ikke til at drikke.«