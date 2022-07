Lyt til artiklen

En 'bombastisk udmelding'.

Sådan betegner Allan Randrup Thomsen – der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet – det, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) gik ud med lørdag.

Det skriver TV 2.

Der erklærede WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus nemlig virussygdommen abekopper for en global sundhedskrise.

Men spørger man Allan Randrup Thomsen, er udmeldingen 'bombastisk' og kan give anledning til 'en vis frygt':

FAKTA: Abekopper varer normalt mellem to og fire uger Her kan du læse mere om virusset: - Abekopper er en virussygdom, der blandt andet kan give feber, hævede lymfeknuder og udslæt med hvide blærer. - Sygdommen varer normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv. Langt de fleste patienter forventes at komme sig helt. - Abekopper smitter mellem mennesker ved nær kontakt, typisk mellem personer der bor sammen. - Smitte kan ske fra luftveje eller tæt kontakt med kropsvæsker enten direkte eller indirekte ved for eksempel at sove i det samme sengetøj. - Man kan først smitte andre med abekopper, når man selv har symptomer. Kilder: Reuters, dpa, Sundhedsministeriet, SSI, Sundhedsstyrelsen, WHO.

»Man tager munden lige lovlig fuld, når man kalder det en global sundhedskrise. Der er vi ikke, og der burde vi slet ikke komme, hvis man ellers på myndighedsniveau tager det alvorligt,« siger han til TV 2.

Til Ritzau fortalte Anders Koch, der er overlæge ved Statens Serum Institut (SSI) og Rigshospitalet, også lørdag, at han ikke selv ville kalde abekopper en global sundhedskrise:

»Det er helt klart et sundhedsproblem, der skal tages alvorligt, og det har vi også gjort i Danmark. Faktisk før vi så første tilfælde i Danmark, havde vi allerede mekanismer på plads,« sagde han.

Der er ifølge overlægen heller ingen grund til, at befolkningen ændrer vaner i lyset af WHO's melding, da den ikke smitter på samme måde som coronavirus.

»Sådan som det ser ud nu, er det en seksuelt overført sygdom, og det er altid vigtigt at dyrke sikker sex,« fortalte Anders Koch.

Når WHO erklærer en sygdom for en global sundhedskrise, betyder det ifølge Anders Koch, at landene får besked om, at de skal gøre en særlig indsats – og en koordineret indsats mod sygdommen.

Desuden følger anbefalinger med til at bekæmpe udbredelsen.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus forklarede lørdag på et pressemøde, at der var uenighed i WHO's ekspertgruppe, om hvorvidt udbruddet skulle betegnes som en global sundhedskrise, der er organisationens højeste alarmniveau.

Ni af ekspertudvalgets medlemmer var imod, mens seks var for.

WHO-chefen tog derfor selv beslutningen, selv om et flertal af eksperterne ikke mente, at det var nødvendigt, forklarede han.

»Selvom jeg erklærer en international sundhedskrise, er det i øjeblikket et udbrud, der er koncentreret blandt mænd, der har sex med mænd, særligt dem med flere partnere,« sagde Tedros.

Der er indberettet over 14.000 tilfælde af abekopper fra 71 lande. Fem mennesker er ifølge WHO døde af sygdommen.

I Danmark er tallene noget mindre. Det første tilfælde herhjemme blev registreret 23. maj, og på næsten to måneder er der blevet registreret 51 tilfælde.