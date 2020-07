Der er ifølge professor i datalogi ingen grund til at frygte, at hackere kan misbruge bluetooth-teknologi.

Udenrigsministeriet overreagerer, når ministeriet forbyder ansatte at bruge appen "Smittestop" på deres arbejdstelefoner.

Det mener professor i datalogi Mikkel Thorup, Københavns Universitet.

- Mit bedste bud er, at det er en overreaktion.

- Jeg synes, det er meget trist, hvis Udenrigsministeriets ansatte ikke downloader appen og hjælper med at stoppe corona, siger han.

Mikkel Thorup er medlem af regeringens advisory board (rådgivningspanel, red.), der står bag udviklingen af appen, som bruges i bekæmpelsen af coronavirus.

Udenrigsministeriet henviser til, at appens brug af bluetooth-teknologien udgør en mulig sikkerhedsbrist.

Men professoren er ikke bekendt med, at personer med en opdateret version af bluetoth er blevet hacket ad den vej.

- Det fine ved appen er, at den sikrer, at folk bruger en opdateret version af bluetooth, der ikke har sikkerhedsproblemer, siger Mikkel Thorup.

Når man har aktiveret bluetooth, kan andre i nærheden se tilstedeværelsen af telefonen.

- Folk i nærheden kan se, at min telefon hedder eksempelvis "Mikkels iPhone" eller "Mr X". Det er en meget uskyldig oplysning.

- Hvis telefonen skal hackes, skal den på en eller anden måde parres.

- Det kræver, at man stoler på den anden og siger god for, at der kan ske en kobling.

- Det siger folk så forhåbentlig bare nej til. Så jeg kan ærligt talt ikke se, hvor problemet er, siger Mikkel Thorup.

Han frygter, at meldingen fra Udenrigsministeriet kan få folk til at lade være med at downloade appen.

- Bluetooth er en vigtig ting i den måde, vi bruger vores telefoner på.

- Jeg synes, det kræver en forklaring at fraråde at bruge den teknologi. Så kunne man lige så godt sige, at man ikke skal bruge sin mobiltelefon, siger Mikkel Thorup.

