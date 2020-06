Vi er godt på vej med standardbehandling mod corona, siger professor efter britisk forsøg med hormonpræparat.

Det er en hyldevare på hospitaler verden over, og nu kan det måske også indgå i behandlingen af Covid-19-patienter.

Det er britiske forskeres konklusion, efter at de har afprøvet det kunstige hormonpræparat, dexamethason.

I et forsøg med behandling med midlet viste det sig, at en tredjedel af de mest alvorligt syge med Covid-19 overlevede.

Storbritanniens sundhedsminister, Matt Hancock, har straks meddelt, at midlet vil blive en del af standardbehandlingen.

Også herhjemme ser Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, store perspektiver i brugen af dexamethason.

- Jeg synes virkelig, det er interessant. Vi har i lang tid diskuteret, om det ville være gavnligt for patienter at prøve at dæmpe deres immunreaktion over for infektionen.

- Det ser ud fra de engelske lægers udtalelser ud til at være tilfældet med det her middel, siger han.

Det gode ved dexamethason er ifølge professoren, at det er meget udbredt og billigt.

- Det er en hyldevare på hospitaler i alle dele af verden. Det er umiddelbart tilgængeligt og bliver brugt til mange indikationer. Det kan tages i brug umiddelbart, siger Jens Lundgren.

Hvis en dansk læge skønner, at midlet kan være gavnligt i en konkret situation, vil det ifølge Jens Lundgren være muligt straks at benytte midlet.

Selv vil han lige nærlæse det britiske studie, før han vil ordinere det til coronapatienter.

- Jeg ser ingen grund til at betvivle de engelske forskeres udtalelser. Men jeg vil gerne lige læse den videnskabelige artikel, så jeg helt i detaljer kan forstå, hvordan forsøget er udført, hvilke patienter der indgik, og for hvem det havde en gavnlig effekt på overlevelsen, siger Jens Lundgren.

Et andet lægemiddel, der har vist sig at have en god evne til at tøjle coronavirusset, er Remdesivir.

Det er et middel, der oprindeligt blev udviklet til at behandle hepatitis og som muligt middel mod ebola.

Jens Lundgren glæder sig over, at forskerne er nået langt med at finde en behandling mod Covid-19, selv om vi kun har kendt sygdommen få måneder.

- Vi begynder at se omridset af en standardbehandling for Covid-19. Om begge stoffer (Remdesivir og dexamethason, red.) kan stå alene, om de skal kombineres, det er den diskussion, der er oppe i luften nu.

- Men der pågår studier, som jeg forventer resultater af senere på måneden og i juli, som vil hjælpe os til at få skabt en forståelse af det, siger han.

/ritzau/