Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Udredningen om Danmarks krigsdeltagelse offentliggøres

- Danmark var med til at begå en af de største udenrigspolitiske fadæser i moderne tid, siger professor Ole Wæver på dagen, hvor krigsudredningen præsenteres. Udredningen om Danmarks krigsdeltagelse offentliggøres klokken 10.00. Den kortlægger baggrunden for Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Det var regeringen, der sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative tilbage i 2016 bestilte den uvildige redegørelse.

Læger udelod oplysninger i brystkræftmistænktes journaler

Læger på Ringsted Sygehus brød reglerne om journalføring i en sag om mangelfulde undersøgelser af hundredvis af kvinder med mulig brystkræft. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed og en sundhedsjurist på baggrund af en skrivelse fra en overlæge på sygehuset. Det skriver Jyllands-Posten.

FN-rapport: Nordkorea vil skærme atomarsenal mod militærangreb

Nordkoreas arsenal af atomvåben er intakt, og styret i Pyongyang forsøger ihærdigt at sikre, at det er beskyttet mod mulige militære angreb. Det er konklusionen i en fortrolig FN-rapport, som nyhedsbureauet Reuters har fået indsigt i.

USA: Nye WTO-regler er ikke løsningen på handelskonflikt

Det vil være nytteløst at forhandle nye regler i Verdenshandelsorganisationen (WTO) med det formål at tøjle Kina i handelsstriden med USA. Det vurderer kontoret for USA's Handelsrepræsentant (USTR), der er den amerikanske myndighed på området, i sin årlige rapport.

Trump nominerer eks-olielobbyist som ny indenrigsminister

Præsident Donald Trump nominerer USA's fungerende indenrigsminister, David Bernhardt, til jobbet som fast mand på pinden. Det skriver præsidenten på Twitter mandag. 49-årige Bernhardt er en veteran i Washington og tidligere lobbyist for olie- og gasselskaber samt andre industrier.

Klimaforandringer har ødelæggende effekt på Svalbard

Temperaturerne på den norske øgruppe Svalbard, der ligger i Nordishavet, stiger med sådan en hast, at det kan få ødelæggende effekt på det unikke miljø i området. Det viser en ny stor undersøgelse foretaget af forskere fra Norsk Klimaservicesenter (KSS).

