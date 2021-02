Ifølge statsministeren må vi vænne os til test flere gange om ugen. Professor ser mening ved mange kontakter.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har i et interview med Berlingske søndag slået fast, at danskerne skal vænne sig til at blive testet "flere gange om ugen".

Det giver mening for folk med mange kontakter. Det vurderer Eskild Petersen, adjungeret professor på klinisk institut på Aarhus Universitet.

- Hvis du lever uden for din egen lille boble hjemme og har en del kontakter på for eksempel arbejdet, giver det god mening at blive testet ofte.

- Men bor man i sin egen lille boble og ser de samme fem mennesker hele tiden, så kan jeg ikke rigtig se en grund til det, lyder det fra professoren.

Han nævner blandt andet butiksansatte og taxachauffører, som nogle, der omgås en del mennesker, de ikke ved om er syge, i deres arbejde.

Statsministerens udmeldingen er kommet i et længere interview med avisen, hvor hun fortæller om centrale elementer i den fremtidige coronahåndtering.

En af dem er en "aggressiv teststrategi". Det kan betyde teststationer mange steder i landet - for eksempel på biblioteker og supermarkeder.

/ritzau/