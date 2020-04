Statsminister Mette Frederiksen (S) var klar i mælet på et pressemøde mandag aften: Intet bliver normalt igen, før der findes en vaccine.

Derfor stiller mange danskere det samme spørgsmål. Hvornår kommer der så en vaccine? Svaret er meget usikkert, men der kan gå lang tid.

Det fortæller Søren Riis Paludan, der er professor i virologi på Aarhus Universitet, til B.T. tirsdag:

»Det er svært at svare på. Der er en enorm usikkerhed, og der er bestemt ingen garantier. Hvis vi ser en vaccine i 2020, er vi meget heldige.«

Han tilføjer, at hans forsigtige personlige bud er, at der går mellem 12 og 18 måneder, inden der en vaccine, der kan bruges i verden.

Søren Riis Paludan påpeger, at det tager lang tid at udvikle en brugbar vaccine, fordi den skal testes og gennem mange udviklingsprocesser.

Søren Riis Paludan har svært ved at vurdere, hvilket land i verden som er længst fremme i forskningen.

»Man forsker så mange steder i verden, at det er svært at sige, hvem der længst fremme. Jeg tror, der går nogle måneder, før vi kan se, hvem der har fat i noget af det rigtige, og hvem der ikke har.«

Professor Søren Riis Paludan fra Aarhus Universitet mener, der går 12 til 18 måneder, før man har en vaccine. Foto: Henning Bagger

Men at udvikle den rigtige vaccine er meget sværere, end det måske lyder. Og det er blandt andet derfor, at udviklingen tager tid.

Hvis man ikke rammer plet med vaccinen, risikerer den at forstærke virussen i stedet for at hjælpe med bekæmpe den i kroppen.

Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi på Københavns Universitet, i et interview med DR:

»I værste tilfælde kan en dårlig vaccine føre til, at virus lettere kan komme ind i cellerne, og den kan øge den lokale betændelse uden at give beskyttelse. Så vi er nødt til at være sikre på, at vi har fundet en god vaccine, før den gives til mange mennesker.«

Og det er ikke kun Søren Riis Paludan og Allan Randrup Thomsen, der mener, at der er lang vej til en vaccine mod coronavirussen.

Således skriver det engelske medie The Guardian, at der er mange forhindringer, inden man kan præsentere en kur for hele verden.

Mediet skriver, at Boston-firmaet Moderna er kommet så langt i forskningen, at deres vaccine skal til at testes på mennesker.

Men selv om det skulle blive en succes, så mener man, at der mange ting, der yderligere skal være en succes, før vaccinen kan komme på verdensmarkedet.

Mette Frederiksen opdaterede mandag hele Danmark på corona-krisen. Foto: Philip Davali

På et pressemøde mandag aften fortalte Mette Frederiksen (S) hele den danske befolkning, hvordan situationen skal gribes an, indtil der er en vaccine:

»Indtil der er en vaccine, skal vi kontrollere smittespredningen. Vi skal ikke overbelaste sundhedsvæsnet, så folk ikke kan få behandling,« sagde statsministeren og fortsatte:

»Det vil grundlæggende rokke ved vores tillid til sundhedsvæsnet og samfundet.«

Mette Frederiksen (S) præsenterede mandag en gradvis genåbning af Danmark. Hun forlængede ligeledes, at man maksimalt må samles 10 personer, indtil 10. maj.