Bestseller har fået grønt lys til at bygge 320 meter højt højhus i Brande, der bliver Danmarks højeste.

Højhuse er gennem de seneste årtier gået fra at være forbundet med lav status til i dag at være et symbol på fremgang og økonomisk vækst.

Derfor bliver de i mange storbyer et vartegn, der er forbundet med succes.

Sådan lyder vurderingen fra Peter Thule Kristensen, der er professor på Kunstakademiets Arkitektskole, efter at Ikast-Brande Kommune mandag har givet grønt lys til byggeriet af et højhus på 320 meter i Brande.

- Vi har fået en ny generation af højhuse. I efterkrigstiden havde man højhuse som almennyttigt boligbyggeri eller som kontorejendomme i store byer.

- I dag ser vi en ny generation af højhuse, der er mere ikoniske og har karakter af vartegn, der skal påkalde sig opmærksomhed og vise et områdes særlige potentiale, siger han.

Det er tøjvirksomheden Bestseller, som har planer om at bygge højhuset som en del af en ny bydel i Brande.

- Det er et meget radikalt projekt i en dansk kontekst. Men det ligger i forlængelse af en ny måde at tænke højhuset på, hvor det får en funktion som et ikonisk byggeri.

- Højhuse symboliserer i høj grad økonomisk vækst, og at der sker noget. Det viser også vovemod og nytænkning. Det er også meget af det, højhuset i Brande bliver et eksempel på, siger Peter Thule Kristensen.

Han hæfter sig ved, at der i lokalplanen er blevet givet tilladelse til at bygge fire andre bygninger på 40-75 meter.

Det vil ifølge hans vurdering få byggeriet til at passe bedre ind i området, hvor der ikke er andre huse i den højde.

- Hvis højhuset stod helt alene for sig selv, ville det lidt ligne noget fra "Ringenes Herre", men det pynter en del på synet, at der er givet plads til at bygge lidt mindre høje huse.

- På den måde kan man på afstand få samme fornemmelse, som hvis man kiggede på Manhatten (område i New York, red.), siger Peter Thule Kristensen.

Selv om byggeriet nu er godkendt politisk, er der dog fortsat et stykke vej, før det første spadestik bliver taget.

Bestseller oplyser, at der mindst går et år, før byggeriet kan starte.

/ritzau/