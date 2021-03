I 365 dage har coronavirussen påvirket vores samfund. Men hvordan har det påvirket danskerne?

Det har Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, kortlagt løbende under coronakrisen.

Selv om han har kaldt nedlukningsdagen 11. marts 2020 for »startskuddet til en af de største adfærdsændringer i verdenshistorien«, er han alligevel forbløffet over, hvordan danskernes adfærd har vist sig.

Særligt én ting er han overrasket over.

Nemlig hvor gode danskerne er til at hanke op i sig selv, når de skal.

»Når man træder et skridt tilbage og får det store perspektiv, kan vi godt klappe os selv på skulderen som samfund og sige, at vi faktisk har håndteret det godt,« siger han til Berlingske.

Det har vist sig helt i starten af corona-krisen, hvor vi alle i samlet flok fulgte restriktionerne, der først blev udstukket af Mette Frederiksen. Men så kom sommeren, smittetallene faldt, og virussen var under kontrol. I takt med det begyndte danskerne også at slappe mere af og være mindre på vagt.

Men så stak smitten af igen i november sidste år, og her så vi igen et enormt adfærdsskifte, mener professoren. Konklusionen er altså, at danskerne overordnet set kan, når de skal.