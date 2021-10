»Der eksisterer en stereotyp forestilling om, at en person, der lider af en spiseforstyrrelse, er en mager, ung pige.«

Sådan siger Finn Skårderud, der er psykiater og professor med speciale i spiseforstyrrelser ved Syddansk Universitet til Dagbladet Information.

Han mener, at antagelsen om, at spiseforstyrrelser udelukkende skulle være en kvindelig lidelse, gør det sværere for mænd at stå frem, fordi det kan være skamfuldt at have en kvindelig lidelse.

Han gør i den forbindelse opmærksom på, at cirka hver tiende person med bulimi og anoreksi er en mand.

Nyere udenlandsk forskning indikerer desuden, at det generelle mørketal for mænd med spiseforstyrrelser formentlig er højere end tidligere antaget.

Hvad er spiseforstyrrelser: En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved, at man har et forstyrret forhold til mad, krop og vægt i et sådan omfang, at det går ud over ens fysiske og psykiske helbred såvel som sociale liv.

I Danmark lider ca. 75.000 af en spiseforstyrrelse. Af disse lider 5.000 af anoreksi, 30.000 af bulimi og 40.000 af tvangsoverspisning (BED). Tallene fra andre spiseforstyrrelser, herunder megareksi og ortoreksi, kendes ikke

Anoreksi er kendetegnet ved en frygt for at tage på og et stort ønske om at tabe sig. Man undgår oftest at spise og er overdrevet fysisk aktiv for at øge kalorieforbrændingen.

Bulimi er kendetegnet ved et tab af kontrol over spisning, der fører til overspisninger og er efterfuldt af kompenserende adfærd i form af f.eks. opkastning, restriktiv spisning eller misbrug af afføringsmidler.

BED er kendetegnet ved tvangsmæssige overspisninger efterfulgt af en stor skam- og skyldfølelse uden kompenserende adfærd. Kilde: Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade.

I Australien udgør drenge eksempelvis hver fjerde med en spiseforstyrrelse, og i Storbritannien er tallet helt oppe på 33 procent, fremgår det i en artikel udgivet i tidsskriftet Clinical Psychology Review.

Til Dagbladet Information fortæller professoren, at vidensniveauet og forskning om mænd med spiseforstyrrelser tidligere har været nærmest »ikke-eksisterende«.

Ifølge Finn Skårderud har mænd med spiseforstyrrelser oftere en bredere vifte af andre psykiatriske lidelser.

Dertil kan forsinket pubertet, tidligere overvægt og vægtrelateret mobning også have indflydelse på, hvorvidt man udvikler en spiseforstyrrelse.