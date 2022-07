Lyt til artiklen

Hvor gammel må man være, når man får børn?

Det må man i princippet selvom, mener ph.d. i filosofi og professor i etik ved Roskilde Universitet Thomas Søbirk Petersen.

»Jeg synes, det er skønt, der kommer børn til verden, som er ønskebørn,« siger han.

Debatten er lige nu aktuel, efter 68-årige Tony Jensen for nylig stod frem i B.T. og fortalte, at han føler sig stigmatiseret på grund af sin alder. Han er far til femårige Patricia.

Tony Jensen ses her sammen med sin femårige datter, Patricia. Foto: Privat. Vis mere Tony Jensen ses her sammen med sin femårige datter, Patricia. Foto: Privat.

Patricia var planlagt og kom til verden uden hjælp, også selvom Tony er oppe i alderen.

Som det ser ud i dag, er der ingen aldersgrænse for, hvornår mænd må få børn, hvis de kan undfange på naturlig vis. Det er kun efterfølgende, at de som Tony kan risikere at møde fordomme fra folk, der synes, de er for gamle.

Der findes heller ingen aldersgrænse for mænd, der ikke kan, men gerne vil have børn.

En mand i fertilitetsbehandling kan nemlig i princippet få børn når som helst og langt oppe i alderen, hvis han ønsker. Anderledes ser det ud for kvinder, der herhjemme er underlagt bestemte aldersgrænser, hvis de vil være mødre sent i livet.

Kvinder må være maks. 41 år i det offentlige og 46 år i det private, hvor de selv betaler for behandlingen.

Synes du, at mænd bør stoppe med at få børn, når de runder en vis alder?

Men det er ikke alle, der ligesom Thomas Søbirk Petersen mener, at mænd skal kunne blive ved med at få børn langt oppe i alderen.

Fertilitetslæge og tidligere formand for Dansk Fertilitetsselskab Katrine Birch Petersen sagde for nylig i et interview med Kristeligt Dagblad, at hun mener, der bør være en aldersgrænse for mænd, der får hjælp via fertilitetsbehandling:

»Mandens sædkvalitet har stor betydning i forhold til sygdomme. Hvis manden er over 45 år, ved vi, at der er en øget risiko for autisme og skizofreni hos barnet,« sagde hun.

Men det argument køber Thomas Søbirk Petersen ikke.

»Det er klart, at det er vanskeligt at opdage skizofreni hos et foster, men en mulighed er, at man som mand får frosset sin sæd ned tidligere i livet, eller at man benytter sig af donorsæd, hvis ikke ens egen sæd er af god nok kvalitet,« siger han.

Thomas Søbirk Petersen mener desuden, man kan argumentere for, at ældre forældre typisk er et sted i livet, hvor de har styr på karrieren, økonomi og er modne, hvilket alle er faktorer, der betyder noget for børns livskvalitet.

»Det er rigtigt, at ældre forældre ikke lever så længe, men de fleste børn kan godt klare sig selv, når de er mellem 20 og 30 år,« siger professoren og tilføjer:

»Vi siger jo heller ikke til folk, der har en kronisk sygdom eller har et risikofyldt erhverv, at de ikke skal have lov til at få børn. Vi må forvente, at fordi de er ønskebørn, og fordi der med stor sandsynlighed er en yngre mor inde i billedet, der kan tage sig af barnet, hvis far dør, at så får barnet et godt liv,« siger han.

Kathrine Birch Petersen fastholder desuden over for Kristeligt Dagblad, at aldersgrænsen for kvinder i fertilitetsbehandling er rimelig.

Chancen for at blive gravid i slut-40erne er nemlig meget lille. Læg dertil, at der er større risiko for komplikationer i graviditeten og under fødslen.

Thomas Søbirk Petersen deler dog langtfra dette synspunkt:

»Jeg synes, det er et problem, at der er en ulighed mellem mænd og kvinders adgang til det, de virkelig ønsker. Så i princippet mener jeg ikke, der bør være en aldersgrænse overhovedet. Men jeg er klar over, at man i den politiske verden ikke kommer langt ved at foreslå, at der ikke skal være en aldersgrænse.«

»Jeg synes derfor, det ville være fint at rykke grænsen til 50 år for kvinder. Så ville vi kunne hjælpe en del af de kvinder, der tager til udlandet, i trygge omgivelser herhjemme. Det er rigtigt nok, at der er forøget risiko for ældre kvinder, men hvis de er informeret om den risiko, så bør de selv have lov til at bestemme,« siger han til B.T.

68-årige Tony Jensen ser trods sin alder lyst på fremtiden:

»Jeg holder mig i gang med træning og har ingen kroniske sygdomme. Så jeg håber, jeg kan være her mange år endnu, til min datter lærer at stå på egne ben,« siger han.