Danmark skal være bedre til at håndtere epidemier. Derfor kommer en professor nu med et forslag til et opsigtsvækkende forsøg, der omfatter alle danskere.

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift lufter professor i infektionsmedicin Lars Østergaard i Politiken sit forslag om at dele Danmark i to grupper – øst og vest for Storebælt.

»I den ene halvdel af landet lever alle vinteren igennem, som de plejede før covid-19, og som mange måske gør igen. I den anden landsdel opfordres alle kraftigt til en ekstraordinær forebyggelsesindsats i nogle uger og måneder om vinteren under udbrud med RS-virus, influenza og covid-19,« siger han til Politiken.

Den ekstraordinære forebyggelsesindsats skulle ifølge Lars Østergaard bestå af klassikere som afstand, håndhygiejne og mundbind i offentlig transport.

Forslaget skal undersøge, om vi frivilligt er klar til at sænke smittetrykket, så færre bliver syge.

Lige nu går en del danskere rundt og er i tvivl om, hvorvidt de har fået corona, eller om de blot er forkølede. Og om man er ramt af RS-virus, influenza eller corona kan være meget svært at afgøre i en tid, hvor alle går og hoster og snøfter.

»Jeg vil ikke umiddelbart kunne kende forskel. De smitter alle på samme måde. De er virusbåret, og de angriber alle luftvejene,« siger Lars Østergaard til B.T.

Symptomerne på alle tre sygdomme er blandt andet feber, hoste, irriterede øjne, løbende næse, nedsat hørelse og ondt i halsen, og flere elementer af den kombination har ramt landet hårdt for tiden.

»Lige nu er det ekstra omfattende, da vi ikke har haft den samme mængde virus i covid-19-tiden, hvor vi alle passede på. Så immunforsvaret er ikke blevet trænet så godt,« siger Lars Østergaard.