Danske forældre har en ‘forbrugeragtig holdning’ til skolen.

Det mener Per Fibæk Laursen, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

I en artikel i Politiken kritiserer han danske forældre for deres indstilling til deres børns skolegang.

Knap seks ud af 10 forældre rejser nemlig uden for skoleferierne, viser en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening.

Er det ok at tage sit barn ud af skolen uden for skolernes ferier?

For 41 pct. handler det om at komme billigere afsted på ferie.

»Undersøgelsen viser klart, at der er mange forældre, der ikke prioriterer regelmæssigheden i deres børns skolegang særlig højt. Den holdning kan sammenlignes med, hvis man forbeholder sig retten til at ryge, drikke og ligge på sofaen og samtidig forventer, at sundhedsvæsenet kommer og giver os et godt helbred,« siger han.

For nylig trådte nye fraværsregler i kraft på de danske skoler. De betyder, at hvis en elev har over 15 procents ulovligt fravær i et kvartal, kan kommunen iværksætte sociale indsatser og standse børne- og ungeydelsen for ét kvartal.

15 procents ulovligt fravær svarer typisk til 8-9 fraværsdage på tre måneder. Samtidig skal skolerne registrere fraværet mere ensartet og sammenligneligt.