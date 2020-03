Satellitbilleder har vist, hvordan nedlukninger har hjulpet på luftforurening flere steder.

Coronavirusset har den positive effekt, at færre vil dø af luftforurening i år.

Det siger professor Jørgen Brandt ved Aarhus Universitet til Jyllands-Posten.

Han har forsket i luftforureningens konsekvenser og ser, på trods af at virusset har bidraget til en sundhedskrise, altså positive effekter på sit forskningsområde.

- Det paradoksale er, at det i virkeligheden er mange af de samme mennesker, som får glæde af mindre luftforurening, som er mest udsatte for at dø af coronasmitte - nemlig de mennesker, der i forvejen er svage, ældre eller lider af hjerte-kar-sygdomme, siger han til avisen.

- Ingen aner, hvor meget luftforureningen er faldet, men man kan se på satellitbilleder, at forureningen er faldet på grund af coronaepidemien.

Til avisen fortæller han, at omkring 4200 danskere årligt dør af luftforurening.

I øjeblikket er 1057 personer konstateret smittet med coronavirus i Danmark. 24 personer er indlagt på intensive afdelinger, hvor 18 af disse personer er i respirator.

Myndighederne har hele tiden regnet med, at disse tal vil stige. Samtidig er forventningen, at mellem 0,3 og 1 procent af de smittede vil afgå ved døden.

Jørgen Brandt mener ikke, at de danske myndigheder overreagerer i forhold til coronavirus, men nærmere at man ikke tager luftforurening alvorligt nok.

- Fordi det går langsomt med at mindske luftforurening, er det noget, vi accepterer som en del af hverdagen, mens vi reagerer kraftigt og med frygt over for noget ukendt som coronaepidemien, siger Jørgen Brandt til Jyllands-Posten.

Det vides endnu ikke præcist, hvor stor effekt nedlukningerne vil have på luftforureningen. Det forventes, at klimaeffekten vil være begrænset, da samfundene på et tidspunkt skal i gang igen.

/ritzau/