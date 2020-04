Smittetrykket for corona-epidemien i Danmark er steget en smule, efter regeringen valgte at genåbne dele af samfundet.

Men epidemien er under kontrol – og udviklingen ser godt ud, forklarer professor i virologi Allan Randrup Thomsen.

Smittetrykket fortæller, hvor stor sandsynligheden er for, at en smittet person viderefører smitten til andre.

Ved at holde smittetrykket på under 1, vil antallet af smittede falde i takt med, at folk bliver raske igen.

Så der er ikke noget, der tyder på, at epidemien er så aktiv længere Allan Randrup Thomsen, professor i virologi

Omkring 14 dage efter nedlukningen af Danmark faldt smittetrykket til under 1 og endte på 0,6 i perioden 10.-14. april.

Efter den gradvise genåbning er Danmark, hvor daginstitutioner, de små klasser og nogle erhverv er genåbnet, er trykket steget til 0,9, oplyste Statens Serum Institut torsdag.

»Det var det, man kunne forvente, når man begyndte at lukke tingene op. Så i virkeligheden ser det godt ud, så længe den ikke kommer over 1,« forklarer professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet.

Smittetrykket følger ret præcist den udvikling, som Statens Serum Institut regnede med.

Ikke så aktiv længere

»Det viser, at Statens Serum Instituts regnemodeller passer. Det er betryggende, for dem skal vi hele tiden bruge i planlægningen af genåbningen,« siger Allan Randrup Thomsen.

Også antallet af nyindlæggelser på hospitaler er overordnet set faldende.



»Så der er ikke noget, der tyder på, at epidemien er så aktiv længere,« siger Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet.

Folketingets partiledere havde torsdag formiddag et virtuelt møde med regeringen om den næste fase af genåbningen – nærmere bestemt hvad der skal åbne efter 10. maj.

Se smittetrykkets udvikling Når fagfolk ser på udviklingen i coronaepidemien, bliver begrebet smittetryk hevet frem. Her er en forklaring på, hvad tallet dækker over: Smittetryk – eller reproduktionstallet – fortæller, hvor mange personer en smittet person selv smitter. Det vil sige, at når smittetrykket er 0,6, vil en person i gennemsnit smitte 0,6 andre. Når smittetrykket er under 1,0, vil epidemien over tid langsomt blive mindre og mindre. Da regeringen lagde op til at genåbne dele af samfundet efter påske, var det med en forventning om, at smittetrykket ville stige fra 1,0 til 1,23. Sådan har smittetrykket udviklet sig under coronaepidemien i Danmark: * 12. marts – omkring den delvise nedlukning af samfundet: 2,4. * 24. marts: 1,4. * 6. april, da statsministeren skitserede planerne for genåbning: 0,9. * 14. april: 0,6. *19.-24. april har det ligget på 0,9. Kilde: Statens Serum Institut. Ritzau / B.T.

Regeringen foreslog blandt andet, at caféer og restauranter kan åbne for udeservering, erfarer Jyllands-Posten.

Regeringen skulle også have foreslået en åbning af storcentre.

Partilederne forhandler de kommende dage videre med regeringen om en plan for genåbningen.