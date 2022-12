Lyt til artiklen

Der er stigende coronasmitte over hele landet, og det er især de ældre på 70 og derover, der smittes.

Sådan lyder en melding fra Statens Serum Institut, der også bekræfter flere tilfælde af influenza og RS-virus.

Og der er grund til bekymring. Det mener Jens Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin fra Rigshospitalet og Københavns Universitet, i hvert fald.

Til Politiken fortæller han, at vi allerede om få uger risikerer, at landets hospitaler kommer under et så stort pres fra patienter med luftvejsinfektioner, at man ikke vil kunne håndtere den almindelige drift.

Derfor opfordrer Jens Lundgren til, at vi danskere igen finder de smitteforebyggende vaner frem, såsom at holde afstand, blive hjemme ved sygdom og sørger for god hygiejne.

Men han påpeger også, at man med fordel kan finde mundbindet frem igen.

»Der er så meget smitte i samfundet nu, at det giver god mening at bruge mundbind, når du er tæt på nogle, som risikerer et alvorligt sygdomsforløb. For eksempel ældre. Hvis du skal ud at besøge en sårbar person, bør du overveje at tage et mundbind på. Det reducerer risikoen for, at du smitter,« siger Jens Lundgren til Politiken.

Det er i stigende grad landets plejehjem, der er ramt af coronasmitten. Ifølge den ugentlige tendensrapport fra SSI var der i sidste uge registreret 678 covid-19 smittede plejehjemsbeboere, og antallet har været stigende de seneste uger.

»Der er set en kraftig stigning i antal smittede på plejehjem over de sidste seks uger. Denne stigning er mere udtalt end i samfundet generelt i samme periode,« skriver seruminstituttet i rapporten.