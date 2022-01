Per Christensen kan meget snart være færdig som formand for Danmarks største fagforbund, 3F.

Det vurderer professor emeritus på Aalborg Universitet og ekspert i arbejdsmarkedsforhold Flemming Ibsen over for Finans.dk, efter B.T. har afsløret, at Per Christensen i årevis har levet et dobbeltliv og udnyttet sit formandskab til at bedrage flere kvinder og deres familier.

B.T. har blandt andet afdækket, at Per Christensen i mindst et tilfælde har haft adgang til en 3F-lejlighed, som han brugte til at dække over sit dobbeltliv.

3F-lejligheden bestyres af en fond, hvor fire ud af de fem bestyrelsesmedlemmer er fremtrædende ansatte i 3F, og ifølge fondens vedtægter udlejes lejligheden kun til 'værdigt trængende chauffører'.

Forbundsformand for 3F, Per Christensen, har gennem mange år og hele to gange levet et nærmest utroligt dobbeltliv med forskellige kvinder. Igennem adskillige år har han levet med to partnere, to svigerfamilier, to sæt bonusbørn, to omgangskredse og alt der hører til i et normalt parforhold.

Per Christensen erkender over for B.T. at have haft lejligheden i nogle måneder.

I et offentligt opslag på Facebook skriver han, at det er »tendentiøst og forkert« at kæde hans brug af lejligheden sammen med hans virke i 3F.

Per Christensen har på Facebook undskyldt over for kvinderne, men samtidig gjort det klart, at han opfatter utroskabet som et rent privat anliggende.

Ikke desto mindre har 3F indkaldt sin hovedbestyrelse til krisemøde om sagen.

Flemming Ibsen siger til Finans.dk, at sagen er helt ekstraordinær, og at de beskrevne forhold er så alvorlige, at 3F er nødt til at reagere:

»Det handler jo om hans dømmekraft, og når man er den førende tillidsmand i Danmarks største fagforbund, skal man være påpasselig, for ellers ryger tilliden og agtelsen. Mange medlemmer vil sige, at man ikke kan have en mand, der opfører sig sådan, til at repræsentere sig.«

Flemming Ibsen vurderer, at tilliden til 3F-formanden er så ramponeret, at han får svært ved fortsætte som Danmarks mest magtfulde tillidsmand.

Flere fremtrædende politikere slog i første omgang ring om Per Christensen, da han forud for B.T.s offentliggørelse af artiklen fredag aften gik på Facebook og undskyldte sin opførsel.

Efter at have læst B.T.s artikel har de imidlertid trukket deres støtte op opbakning til Per Christensen tilbage.

