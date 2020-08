I takt med at coronavirusset har vist sig at være en mere vedholdende ubuden gæst, end mange havde forventet, har udmeldingerne om mundbind også udviklet sig.

Nu skal du have mundbind på i den offentlige transport. Og "et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind", lød det for nylig fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.



Men bytter du det kirurgiske engangsmundbind ud med et genbrugeligt af stof, skal du være opmærksom på hygiejnen, så du får dræbt bakterier og virus efter brug.



»I virkeligheden skal de rengøres hver dag, hvis man færdes mellem mange mennesker,« fortæller Niels Høiby, som er professor i bakteriologi på Københavns Universitet og overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet.



Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du vasker mundbindet ved 60 grader i vaskemaskinen. Det kan Niels Høiby også nikke ja til, og han tilføjer, at det skal have mindst 20 minutter.



»Så dræber man bakterierne. Men ved højere varmegrader risikerer man, det krymper, og så beskytter det ikke ordentligt.«



Hvis ikke mundbindet er snavset, anbefaler han, at du skåner det for en tur i vaskemaskinen og i stedet har et par i tasken, som du kan skifte til - og som du desinficerer dagligt, når du kommer hjem.



Og det kan du nemt gøre i ovnen.



»Det må gerne være en med luftcirkulation. Den skal være 65 grader varm, og så sætter du en gryde eller kasserolle med kogende vand ind i bunden.«



»Læg så de mundbind, du vil desinficere, ind i ovnen på en rist i 20 minutter. Så er de desinficeret. Det er videnskabeligt undersøgt og publiceret,« slår Niels Høiby fast.



Og som om det ikke var nemt nok, er der faktisk en endnu mere enkel måde at desinficere dit stofmundbind.



»En simpel og hurtigere måde er med en mikrobølgeovn, det er også undersøgt og publiceret. Her kan du sætte 50 milliliter vand ind i mikroovnen, lægge mundbindet over på en rist og så køre den på fuld kraft,« forklarer han.

Mikrobølgeovnen skal køre i tre minutter.

Det eneste, du lige skal være opmærksom på, er, at hvis der er en lille metalstang i toppen af masken, kan den godt blive varm.



Du kan til gengæld ikke bare varme stofmundbindet op i tørretumbleren. Du skal være sikker på, at det når op over 60-65 grader, for ellers bliver det ikke desinficeret.



»Det er varme plus tid, der dræber virus og bakterier,« siger professoren.



Mellem brug skal du opbevare stofmundbindet i en plastikpose. Du kan fint bruge en frysepose fra køkkenet.



»Du skal huske at spritte hænderne af, inden du rører ved det. Og det skal du faktisk også, når du har taget det af. For hvis du har været i nærheden af en, der var smittefarlig, kan det sætte sig på ydersiden,« siger han.



Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du højst bruger et mundbind - uanset type - i fire timer. Og du skal skifte det, hvis det bliver fugtigt.



»En fugtig maske får en virkning, hvor den suger. Så hvis der er virus på ydersiden, så suges det igennem. Medmindre der er et vandafvisende lag i masken,« siger Niels Høiby.



