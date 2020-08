Det giver næppe Danmark problemer, at ambassadørskift er aflyst, men forløbet vækker undren, siger professor.

Det kommer næppe til at skabe kurrer på tråden mellem Danmark og Tyskland, at Thomas Ahrenkiel alligevel ikke indtager ambassadørposten i Berlin.

Det vurderer professor i international forvaltning Martin Marcussen, Københavns Universitet.

Forsvarsministeriets departementschef stod til at overtage posten 1. september, men nu er han hjemsendt som følge af sagen om urent trav hos Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Her var Thomas Ahrenkiel chef frem til 2015.

- Hvis hjemsendelsen var kommet, efter at han var blevet indsat, og han under pomp, pragt og pressedækning havde afleveret sit brev fra dronningen til den tyske præsident, havde det været dybt pinligt.

- Men nu er skaden ikke så stor, siger Martin Marcussen.

Nu bliver den nuværende ambassadør formentlig forlænget, eller souschefen træder til, indtil der findes en ny til posten, vurderer professoren.

- Og så er det ikke sikkert, man overhovedet bemærker det i Tyskland, siger Martin Marcussen.

Flere medier skriver, at Forsvarsministeriet allerede blev orienteret om problemerne i efterretningstjenesten i 2019.

Med den viden undrer det Martin Marcussen, at Thomas Ahrenkiel overhovedet har kunnet kommet i spil til posten.

- Det er en af de allervigtigste ambassadørposter - på linje med Washington og Beijing - og i den højeste lønramme.

- Indstillingen skal igennem regeringens ansættelsesudvalg, og alle tidligere sager bliver gransket nøje.

- At man så alligevel beslutter sig for at sende Thomas Ahrenkiel afsted, selv om man angiveligt har haft viden om sagen i FE, det synes jeg er mærkeligt, siger Martin Marcussen.

Han ville have forventet, at der ville være en tæt kommunikation mellem de to ministerier.

- Det kan godt være, at man i Udenrigsministeriet simpelthen ikke har haft den viden, da man indstillede Ahrenkiel til posten. At man har puttet med den viden i Forsvarsministeriet.

- Vi ved det ikke. Men det er højst underligt, hvis der ikke er en tillid, en kommunikation om den slags, mellem de to ministerier, siger Martin Marcussen.

I Dansk Folkeparti deler retsordfører Peter Skaarup professorens undren over forløbet.

- Det understreger vigtigheden af, at også regeringen omfattes af en kommende uvildig undersøgelse.

- Vi skal have afdækket, om regeringens ansættelsesudvalg var orienteret om de lig i lasten, som Ahrenkiel måske - måske ikke - havde med sig, og om man i givet fald har ignoreret det ved udnævnelsen af ham som ambassadør.

/ritzau/