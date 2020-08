Færre har en praktiserende læge. S lovede flere læger til yderområderne, men har ikke indfriet, skriver JP.

Antallet af danskere uden adgang til en praktiserende læge er steget, siden Socialdemokratiet fremsatte sit forslag om flere læger i yderområderne i oktober 2018.

Men hvis der skal flere læger til yderområderne, kan der kigges på aflønningen.

Det vurderer Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Det skyldes, at lægerne i dag får samme betaling per konsultation i hele landet. I yderområderne kan patienterne imidlertid være mere tidskrævende.

- Så man skal måske se på, hvilken aflønning man får per patient, i stedet for at man får det samme, siger Jakob Kjellberg.

Jyllands-Posten skriver fredag, at antallet af danskere uden en praktiserende læge er steget til knap knap 128.000.

Det er 19.000 mere, end da Socialdemokratiet præsenterede sit forslag om flere læger i yderområderne i oktober 2018.

Der er ingen let løsning på problemet ifølge professoren. Det skyldes blandt andet, at lægerne køber deres egen virksomhed.

- Der kan man måske have forsøgsordninger, hvor man måske prøver at være der i en periode, hvor man rykker ind i offentlige lokaler, man eventuelt kan overtage senere, vurderer Jakob Kjellberg.

/ritzau/