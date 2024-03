Massiv mangel på speciallæger kan få fatale konsekvenser.

Du risikerer simpelthen at dø på ventelisten.

Det skriver TV Syd.

Man har ret til at blive udredt inden for 30 dage på et offentligt sygehus, men manglen på speciallæger gør, at det ikke nødvendigvis bliver overholdt i Region Syddanmark.

Ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, kan det være livsfarligt.

»Lang ventetid er en psykisk belastning for en patient. Hvis du venter for længe, og det gør du, hvis der mangler speciallæger, kan det blive tidskritisk. Det kan være, du ikke kan nå at blive behandlet, og så vil du i værste tilfælde dø,« siger han til TV Syd.

I 2023 slog Region Syddanmark 274 speciallægestillinger op. Kun 171 af dem blev besat.

Ventetiden på Sygehus Sønderjylland var i gennemsnit seks uger højere end Odense Universitetshospital.

I Sønderborg kan man således ikke længere udføre brystkræftkirurgi. Kirurgen er gået på pension, og det ikke har været muligt at finde en ny.