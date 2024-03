I de seneste ti år er fænomenet lysforurening blevet hele syv procent værre.

Nu advarer en ekspert på området om, at det kan skade danskernes helbred. Det skriver TV 2 Kosmopol.

Lysforureningen kommer fra de mange tusindvis af lyskilder, såsom gadelamper, lysende reklameskilte og alt hvad der lyser Danmark – og især byerne – op om natten.

»Vi forvirrer vores hjerner, når vi udsættes for kraftig lys om natten. Den kunstige belysning snyder vores hjerne til at tro, at det stadig er dag, siger Poul Jennum, der er professor i klinisk neurofysiologi og søvnsygdomme, som fortsætter:

»Det forværrer vores søvnkvalitet drastisk, og det betyder rent helbredsmæssigt, at vi får mentale eller hukommelsesmæssige problemer. Indlæringen er ikke så god, som den ville være, hvis vi sov mere naturligt,« siger han.

Dårlig søvn er også knyttet til livsstilssygdomme. Herunder overvægt, diabetes og hjerte-kar-sygdomme, forklarer professoren.

Lysforureningen er især – og måske ikke overraskende – et fænomen omkring København, hvor det aldrig rigtigt bliver mørk og nattehimlen får et orange skær.

Lysforureningen i Danmark er blevet værre, men faktisk har andre lande i Europa fået det til at gå den modsatte vej. I Storbritannien, Frankrig, Sverige og Irland er lysforureningen blevet mindre.

Omvendt er den steget med mere end ti procent andre steder, skriver Det Europæiske Miljøagentur.