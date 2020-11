»Vi risikerer at blive at det nye Wuhan. Det er helt vildt!«

Sådan lød det onsdag fra Alternativets partileder, Josephine Fock. Nu kommer en virusekspert med samme advarsel.

Baggrunden er, at der er konstateret en muteret coronasmitte blandt mink i Nordjylland – og at smitten har spredt sig til mennesker. En mutation, som kan betyde, at en kommende coronavaccine mister sin effekt.

»Det her har en international dimension. Hvis ikke man handler, risikerer vi at blive et nyt Wuhan. Vi skal pludseligt til at afrapportere til WHO, og så begynder det at blive farligt, for vi er oppe i en helt anden liga nu,« siger professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos, til Århus Stiftstidende.

Det er selvfølgelig en henvisning til den kinesiske storby Wuhan, som var coronapandemiens arnested. Billederne af personer i heldragter som desinficerede millionbyens gader, de overfyldte hospitaler og de gabende tomme gader prentede sig allerede ind på manges nethinder, før coronavirussen blev til en verdensomspændende pandemi, som også ramte os hårdt her i Danmark.

Kolmos mener, at der er en risiko for, at en ny pandemi kan starte her i Danmark.

Foreløbig er der mutationen fra mink påvist hos 12 personer i Nordjylland, og Hans Jørn Kolmos kritiserer regeringen for ikke at have reageret hurtigt nok. Han mener, at alle de danske minkbesætninger skulle være slået ned tidligere.

En anden ekspert maner til ro.

Virolog og professor fra Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen mener ikke, at situationen i Danmark på nuværende tidspunkt kan sammenlignes med Wuhans, da coronavirussen begyndte at sprede sig med lynets hast.

Ikke desto mindre anbefaler Randrup Thomsen, at regeringen indfører hårde restriktioner i Nordjylland, hvor mutationen menes at være udbredt.

»Hvis vi kan forsegle området nord for Limfjorden i en periode, indtil alle mink er væk, og vi har fået stoppet smittekæder blandt mennesker, så er jeg fortrøstningsfuld. Men det er klart, at der skal rulles noget ud nu, inden det breder sig mere,« siger Allan Randrup Thomsen til Fyens Stiftstidende.

Udover at isolere området nord for Limfjorden opfordrer han til, at der for en periode indføres et forbud mod at bevæge sig mere end fem kilometer væk fra bopælen i de berørte kommuner.

Den muterede coronasmitte menes at være udbredt i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Torsdag vil statsminister Mette Frederiksen (S) oplyse om de nye – og hårde – coronarestriktioner for de kommuner, hvor der er konstateret den særlige variant af coronavirus fra mink.