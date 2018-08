Produktionsskolen i Esbjerg – Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE) – står over for en snarlig konkursbegæring.

Det sker, efter bestyrelsen på produktionsskolen mandag aften afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet, at skolen fra dags dato, mandag, gik i betalingsstandsning. Det skriver JydskeVestkysten.

På skolens hjemmeside har bestyrelsesformand Britta Bendix udsendt en meddelelse om beslutningen:

'Der arbejdes mod en konkursbegæring i denne uge', oplyser hun blandt andet i den.



Henter kort...

Dagligdagen på skolen fortsætter, så normalt som det er muligt, indtil næste skridt meldes ud af bestyrelsen.

»Men vi standser betalingerne nu med henblik på at begære os selv konkurs hos skifteretten. Jeg har fået i opdrag at kontakte en advokat i dag (tirsdag, red.) og sætte det i værk. Nu må vi tage ansvaret for elever og medarbejdere på os – vi kan ikke sidde og vente på, at en af vore samarbejdspartnere indgiver konkursbegæring mod os, fordi vi ikke kan betale vores regninger,« siger Britta Bendix til JydskeVestkysten.

Beslutningen om betalingsstandsning kommer, efter at skolen har fået nej til økonomisk krisehjælp af økonomiudvalget i Esbjerg Kommune, ligesom skolen ikke har kunnet få tilsagn fra Undervisningsministeriet om hjælp.

Derfor er der ikke anden vej for skolen, der de seneste to år har haft underskud i millionklassen, end en konkurs, forklarer Britta Bendix til JydskeVestkysten.