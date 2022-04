Inderhavnsbroen i København blev præsenteret som 'the kissing bridge', da byggeriet gik i gang tilbage i 2011.

Men 'the kissing bridge' blev til 'the missing bridge,' fordi projektet blev forsinket og forladt på grund af konkurser, skader og fejl. Og nu, seks år efter broen åbnede, er den gal igen.

Den 180 meter lang gang- og cykelbro over inderhavnen mellem Nyhavn og Christianshavn skal nemlig renoveres.

En renovering der vil koste den nette sum af knap 27 millioner kroner, hvor broens skinner og hjulophæng skal ordnes. Det skriver TV 2 LORRY.

Ifølge mediet er det helt præcist bundskinnerne, der skal udskiftes med nye redesignede skinner. Den skal have en ny understøbning, hvor bundskinner udskiftes. Og endeligt skal hjulophængene forstærkes, da de er underdimensioneret.

Der er tale om fejl, som forværres hver gang, at broen åbnes og lukkes, og derfor haster renoveringen. Det skriver Københavns Kommune til TV 2 LORRY:

»Da Inderhavnsbroen åbnede i 2016 viste det sig, at der var fejl på de skinner og hjulophæng, som broen kører på. Der har siden da været foretaget en række undersøgelser af broen, og forvaltningen er blevet kompenseret af entreprenør og rådgiver i forbindelse med delforlig og voldgiftssag. Det er lykkedes at holde broen åben og funktionsdygtig i mellemtiden, men det er nødvendigt at gå i gang med arbejdet nu. Derfor er de nødvendige økonomiske midler fundet.«

Renoveringen forventes at være færdig i 2024, og broen vil kunne passeres i hele perioden.

Inderhavnsbroen var otte år undervejs.