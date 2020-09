Onsdag morgen er der problemer med 1813 i Region Hovedstaden.

Det betyder, at patienter med symptomer på coronavirus skal ringe til egen læge eller akuttelefonen for at få henvisning til en test.

Det skriver Region Hovedstaden på Twitter.

Hos 1813 kan man nemlig ikke få adgang til de relevante systemer og oprette henvisninger.

Hvis man har symptomer og ønsker Covid-19-test skal man ringe egen læge eller akuttelefon først.

1813 kan i øjeblikket ikke tilgå relevante systemer og dermed ikke oprette disse henvisninger i Region H.

Det kan være et landsdækkende problem og måske også gælde for egen læge. — Region Hovedstadens Akutberedskab (@akutberedskabet) September 30, 2020

Regionen tilføjer, at der kan være tale om et landsdækkende problem, og at de praktiserende læger måske også er ramt.

I et opfølgende tweet understreger regionen, at det altså kun er henvisningerne til corona-test, der er problemer med.

Alt andet skulle fungere, som det plejer.

Vær opmærksom på at det kun er Covid-19-tests vi ikke kan henvise til. — Region Hovedstadens Akutberedskab (@akutberedskabet) September 30, 2020

Opdateres...