Fredag formiddag er der igen problemer med e-Boks.

Det bekræfter Digitaliseringsstyrelsen over for B.T.

»Vi ved endnu ikke, hvad det drejer sig om, men vi arbejder på højtryk for at finde ud af det,« oplyser styrelsens presseafdeling.

Flere læsere har henvendt sig til B.T. og beskrevet, at de ikke kan se deres post fra august.

Hos e-Boks siger kommunikationschef Susanne Søndahl Wolff, at der også kan være problemer med lidt længere svartider.

Hos Digitaliseringsstyrelsen, som varetager den del af løsningen, kan man dog endnu ikke sige, hvad der er galt.

»Vi arbejder på sagen,« lyder det.

Torsdag var der et længerevarende nedbrud på e-Boks, som skyldtes en fejl i forbindelse med en opdatering.

Det er endnu for tidligt at sige, om fredagens problemer har noget med det at gøre.