Det har i løbet af fredag formiddag været vanskeligt at bestille tid til en PCR-test.

Det skyldes, at coronaprover.dk i en overgang var helt nede og siden havde problemer med at lukke besøgende fra køen ind på selve sitet.

»The service is unavailable,« stod der at læse for besøgende på sitet.

B.T. har modtaget henvendelser fra adskillige personer omkring problemerne, og har også selv kunnet konstatere, at det ikke var muligt at besøge sitet og booke en tid.

Region Nord, som står for coronaprover.dk, bekræfter, at der har været problemer, og at man vil vende tilbage med en status.

Opdateres...