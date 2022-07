Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning.«

Flere kunder hos Danske Bank oplever i øjeblikket problemer, når de forsøger at logge ind på deres mobilbank.

På Facebook har Danske Bank bekræftet, at der er nogle tekniske udfordringer, som man forsøger at få fikset:

»Vi er opmærksomme på, at nogle af vores kunder er ramt af problemer, og vi arbejder på højtryk for at finde en løsning,« lyder det i et svar til en kunde, der ikke kan få adgang til sin mobilbank.

Derudover kommer Danske Bank med et par forslag til, hvad man kan gøre, hvis man er ramt af problemet:

»Der er kommet en ny opdatering, og det kan muligvis løse problemet, hvis du sørger for at opdatere appen,« lyder det første råd.

»Hvis en opdatering ikke fixer problemet, så foreslår mine udviklere, at du sletter og geninstallerer appen,« lyder det andet råd fra Danske Bank.

Udviklerne er desuden 'i gang med at undersøge, om de kan finde nogle generelle problemer':

»Så hvis ingen af de ovennævnte forslag virker, må du meget gerne prøve at logge på senere,« oplyser Danske Bank.