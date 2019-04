Hvis du lige nu forsøger at logge på din e-Boks, så har du nok ikke meget held med det.

I et opslag på Facebook oplyser e-Boks nemlig, at man i øjeblikket har nogle problemer, som gør, at man ikke kan logge på.

'Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-Boks både via app og web,' lyder det i opslaget, som fortsætter:

'Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden.'

Opdateres...