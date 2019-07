Hvis du i øjeblikket forsøger at logge på din e-Boks, så er det ikke sikkert, du lykkes med det.

Det er nemlig i øjeblikket problemer med netop at logge på e-Boks. Både via app og web.

Det oplyser e-Boks på Facebook:

'Det tyder på en fejl med NemID,' oplyses det i et opslag.

'Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden,' lyder det videre.

Problemet gør også, at du i øjeblikket kan have svært ved at logge på borger.dk:

'Du kan opleve problemer med at logge på med dit NemID. Vi arbejder på at løse fejlen og beklager ulejligheden,' oplyses det på borger.dks hjemmeside.

På Nets' hjemmeside forklares det også, at der i øjeblikket kan opleves langsomme svartider på NemID.

Opdateres...