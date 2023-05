Der er i øjeblikket problemer med at logge på Nordeas digitale services.

»Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt og beklager ulejligheden.«

Sådan lyder det på Nordeas egen hjemmeside.

Der oplyses det også, at der er tale om en 'midlertidig forstyrrelse' i nogle af bankens services:

»I øjeblikket kan du opleve problemer med at få adgang til vores digitale services,« lyder det.

Til det norske medie DinSide fortæller kommunikationsdirektør i Nordea, Christian Steffensen, at fejlen gør, at det kan tage noget længere tid at logge i

På nettsiden Downdetector, meldes det om feil hos nettbanken til Nordea mandag formiddag.

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen sier til DinSide at en feil gjør at det tar noe lengre tid å komme inn.

- Man må enten smøre seg med tålmodighet eller prøve igjen senere. Vi beklager at tjenesten ikke fungerer slik den skal. Vi jobber med å rette feilen.

B.T. følger sagen.