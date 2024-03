DR har taget de nødvendige foranstaltninger op til lørdagens melodigrandprix, siger redaktionschef.

Selv om det summede i foyeren i DR Koncerthuset i København, da publikum var ved at ankomme til årets danske melodigrandprix lørdag aften, kunne man høre råbene fra en varslet pro-palæstinensisk demonstration udenfor.

Demonstranterne kræver et boykot af Israel i det internationale melodigrandprix, Eurovision, grundet landets krig i Gazastriben efter Hamas' angreb på Israel i oktober.

Ifølge betjente på stedet havde omkring 300 demonstranter taget opstilling med råb, bannere og billeder af børn.

Demonstrationen forløb fredeligt. Det var indtrykket hos både demonstranter og politi. Der er stadig demonstranter til stede og råb i det fjerne efter showstart, ligesom politiet fortsat opholder sig foran DR Koncerthuset.

Hos DR har man taget de nødvendige foranstaltninger forud for årets show, siger ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik Gustav Lützhøft.

- Vi er vant til at afvikle store arrangementer - og vi er vant til at afvikle store arrangementer med en vis politisk bevågenhed, så det er ikke nyt for os at agere inden for sådan en virkelighed, siger han.

- Men det er klart, at når der er anmeldt en demonstration - hvilket jo i øvrigt er fuldstændig fair - så har vi truffet de foranstaltninger, der nu engang skal træffes, sådan så vi kan garantere, at kunstnerne og ikke mindst det store publikum, som også møder op, og vores egne ansatte trygt kan gå til opgaven.

Hvilke foranstaltninger, der er taget, vil Gustav Lützhøft ikke ud med.

- Det vil jeg lade være mellem os og vores folk. Men man kan trygt regne med, at vi har styr på deltagerne, og at vi har fokus på, både hvad der sker ved showet, men også omkring showet, siger han.

Sangeren eee gee, som skal optræde til grandprixet som en del af underholdningen undervejs i konkurrencen, har timer inden showets start meldt ud, at hun tager afstand fra Israels deltagelse i Eurovision. Det skriver hun i et opslag på Instagram.

- Israel bør ikke være en del af en underholdningskonkurrence, der i bund og grund handler om fællesskab i en tid, hvor Den Internationale Domstol i Haag finder det plausibelt, at der er risiko for, at Israel begår folkedrab i Gaza, skriver eee gee i opslaget og tilføjer:

- Det er helt absurd, at de ikke er blevet udelukket endnu - ligesom Rusland blev det fra 2022, skriver hun om landets invasion af Ukraine.

Gustav Lützhøft siger, at hun er hjertens velkommen, selv om både Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision i årevis har erklæret sig som en upolitisk begivenhed, der skal samle folk om musikken.

- Det er vigtigt, der skal være højt til loftet, siger han og uddyber:

- Vi synes, det er vigtigt, at man som kunstner i Danmark har mulighed for at udøve sin kunst frit og samtidig også kan benytte sig af den ytringsfrihed, som er vores alles privilegie.

- Så det kan vi sagtens rumme, at en kunstner stiller op i aften og siger: "Jeg har det svært ved situationen. Men jeg vil gerne komme og udøve min kunst og fremføre min sang". Det har vi det helt fint med.

Så sent som for få dage siden fastholdt Eurovision-arrangøren European Broadcasting Company (EBU), at Israel kan deltage.

Ifølge EBU-chef Noel Curran opfylder den statslige israelske tv-station, KAN, alle krav for at deltage.

Det har vakt harme, at Israel ikke udelukkes, som Rusland er blevet det efter invasionen af Ukraine i 2022. Her svarede Noel Curran, at det ikke er EBU's opgave at sammenligne krige.

/ritzau/