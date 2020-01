Forældre til børn på Privatskolen i Jerup skal ud og se sig om efter en ny skole til deres børn.

Den lille skole, som ligger i Jerup ved Frederikshavn, lukker nemlig.

Det oplyser skolens bestyrelsesformand, Nina Jensen, til Kanal Frederikshavn.

»Det er en træls beslutning. Især fordi de fleste af vores børn har udfordringer. De magter ikke at gå i de store klasser i folkeskolerne. Disse børn rummer vi meget bedre i Jerup.«

Ifølge mediet har Privatskolen i Jerup - der lige nu har 37 elever - i en længere periode kæmpet for at få elever nok og har derfor flere gange været lukningstruet.

Da skolens nuværende leder for nyligt sagde op, var det derfor dråben, der fik bægeret til at flyde over og skolebestyrelsen til at smide håndklædet i ringen.

Beslutningen om at lukke skolen blev truffet på en forældremøde mandag aften.

Og det er med kort varsel, at forældre til børnene på privatskolen i Jerup skal ud og se sig om efter en ny skole. Allerede per 1. februar er det nemlig slut med at drive skole i Jerup.

Skolens bestyrelsesformand, Nina Jensen, forudser, at nogle af forældrene vælger at sende deres børn til Vendsyssel Friskole i Mosbjerg, som også en mindre privatskole.

Privatskolen i Jerup åbende i august 2017 i Jerup skolens gamle bygninger. Frederikshavn Kommune lukkede den gamle skole i 2015.

Eleverne på skolen har været inddelt i fire klassetrin: 0-.2. klasse, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse og 7.-8. klasse