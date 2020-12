Regeringen afdækker, om private aktører kan hjælpe med at mindske ventetiden. Aktører venter bare på opkaldet.

Danskerne skal igen vente længe for at få en coronatest i det offentlige testsystem efter regeringens seneste restriktioner.

I Aarhus var der tirsdag seks dages ventetid, mens der i København og Odense var fire dage.

Men hos to private virksomheder er man mere end klar til at hjælpe med testkapaciteten, hvis myndighederne ringer.

Begge virksomheder tilbyder mod betaling PCR-test, der er samme slags coronatest, som det offentlige benytter.

- Vi vil meget gerne bidrage og har også kapacitet til det. Med et par dages tilløb kan vi måske teste 30.000 til 50.000 personer om dagen, siger Ulf Bech Christensen, administrerende direktør i virksomheden PentaBase.

PentaBase tester lige nu mellem 1000 og 2000 personer om dagen på fem testcentre.

Hos virksomheden Amplexa Genetics tester man omkring 100 om dagen. Her er man også klar til at hjælpe med at nedbringe ventetiderne.

- Fra lige nu ville vi kunne bidrage. Vi kan som minimum lægge et par tusind test oven i det, vi allerede kører, siger Helle Hjalgrim, administrerende direktør i Amplexa Genetics.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, kalder de nuværende ventetider i det offentlige testsystem "alt for lange".

Partiet har flere gange foreslået at inddrage private virksomheder for at øge testkapaciteten.

- Vi har foreslået, at man laver et frit valg, så man med offentlige kroner selv kan beslutte som dansker, om man vil testes i det offentlige system eller hos en privat leverandør, siger Martin Geertsen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tirsdag efter en spørgetime i Folketinget, at der "arbejdes på at afdække, hvorvidt private aktører kan supplere den eksisterende testkapacitet".

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, kan ikke komme nærmere, hvornår det er afdækket.

- Vi skal finde ud af, om det praktisk kan lade sig gøre, for der er skrappe krav til testene og sikkerheden. Det skal kunne foregå på en ordentlig og forsvarlig måde, og det skal vi finde ud af meget hurtigt, siger Rasmus Horn Langhoff.

Han forestiller sig ligesom Venstre, at det skal foregå på statens regning.

Hos både PentaBase og Amplexa Genetics er de ikke i tvivl om, at de kan foretage coronatest og analysere prøverne med samme sikkerhed som det offentlige.

- Jeg tror ikke, at vi på nogle punkter er dårligere kvalitet end det offentlige tværtimod, siger Ulf Bech Christensen fra PentaBase.

/ritzau/