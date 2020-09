Det er svært at få et spillested til at køre rundt, når man kun må invitere en lille procentdel af de normale gæster til en koncert.

Derfor var det også tiltrængt, da Københavns Kommune for nyligt afsatte to millioner i en akutpulje, som de forskellige københavnske spillesteder kunne søge.

Problemet er bare, at det åbenbart ikke er alle spillestederne, der er 'kvalificeret' til at modtage pengene.

Det skriver TV 2 Lorry.

Ti spillesteder har nemlig søgt akutpuljen, men fire af dem bliver vurderet som 'kommercielle spillesteder', og derfor opfylder de ikke betingelserne for at få andel i pengene.

Det drejer sig blandt andet om spillestederne Rust og High Voltage, der endda har ændret i deres vedtægter for at blive kvalificeret til akutpuljen, men det er stadig ikke nok, da de to spillesteder er privatejede.

Og det er en skandale, hvis man spørger ejeren af High Voltage.

»Det er stærkt konkurrenceforvridende, at man giver nogen noget og ikke nogen andre. Det synes jeg ærlig talt er en skandale,« siger Martin Jensen, leder af High Voltage til TV 2 Lorry.

TV 2 Lorry har også talt med kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Franciska Rosenkilde, der fortæller, at pengene aldrig har været tænkt til private spillesteder, men at man torsdag vil sætte sig og se, om man kan finde en løsning, hvor steder som Rust og High Voltage kan få støtte.