Det er tredje gang på seks år, at et privat plejefirma går konkurs i Hjørring Kommune.

Det private plejefirma Din Hjemmepleje Hjørring er gået konkurs. Det sker, efter virksomheden blev fravalgt som leverandør i Hjørring Kommune.

Dermed er det tredje gang, at Hjørring Kommune står med en konkursramt leverandør af hjemmepleje.

Det kalder FOA for uholdbart:

»Endnu engang har borgere måttet vinke farvel til deres vante leverandør og vælge en ny. Samtidig har medarbejderne mistet deres arbejde og har skulle omstille sig til at arbejde for et nyt selskab eller den kommunale hjemmepleje. Det er langt fra en stabil situation.«

Det udtaler Thomas Enghausen, næstformand i FOA, i en pressemeddelelse.

På landsplan er konkursen nummer 56 i rækken af private plejefirmaer siden 2006.

Heriblandt er de fleste kommet inden for de seneste otte år. Det viser en opgørelse fra konkursindex.dk, som FOA står bag.

Derfor kommer FOA med en opfordring til kommunerne: Nemlig at de har fokus på kvalitet frem for kvantitet, når ældreplejen sendes i udbud.

»I dette tilfælde har kommunen prioriteret at have blot én privat leverandør, men mange af de andre konkurser er sket, fordi kommunerne har været på jagt efter at få løst opgaven til en urealistisk lav pris. Det undgår man, hvis man lader leverandørerne – private og offentlige – konkurrere på kvaliteten,« siger Enghausen i pressemeddelelsen.