Carelink lyntester dagligt tusindvis, og selskabet opfordrer myndigheder til at sende vaccinehjælp i udbud.

Selskaberne Carelink og Falck poder til daglig titusindvis af borgere for coronavirus, men fremover vil de også gerne bekæmpe virusset ved at stikke folk i armen.

- Jo før vi kan få alle danskere vaccineret, jo bedre er det. Det går bare stærkere, hvis man samler de offentlige og de private kræfter, siger Brian Rosenberg, der er administrerende direktør i Carelink.

Han så helst, at myndighederne satte vaccinationshjælpen i udbud for at gøre det nemmere for de enkelte selskaber, som måtte byde på opgaven, at planlægge, forberede, teste og kvalitetssikre indsatsen.

Også selv om det er uvist, hvor mange vacciner Danmark får og hvornår.

- Ligesom det er lykkedes at lave et udbud af test, selv om vi ikke ved, hvor mange der nødvendigvis skal testes, mener jeg, at det samme kan gøres for vaccinationer, siger Brian Rosenberg.

Han tilføjer, at det "ikke er nogen naturlov", at Carelink bliver en del af et eventuelt udbud.

Carelink og Falck er blandt de fire selskaber, der har en aftale om at lynteste borgere for staten. Aftalerne om at teste blev indgået hurtigt i midten af december, efter at der var registreret kraftigt stigende smittetal.

De fire selskaber kan samlet pode 100.000 per døgn. Den opsætning giver ifølge Carelink og Falck den nødvendige infrastruktur og mandskab til at bistå med vaccinationer, hvis presset på sundhedsvæsenet bliver for stort.

Ingen af de to er blevet spurgt af myndighederne, om de kan eller vil hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Men internt hos Falck har det været drøftet, siger Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør i selskabet.

- Hvis og såfremt myndighederne på et tidspunkt får et behov for at få flere til at give vacciner, så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med det også.

- Vi har i Danmark 6000 ambulance- og brandfolk, som vi planlægger med hver dag. Det er normalt arbejde for os, siger Jørgen Mieritz.

Falck, der har knap 50 teststeder i landet, ser ikke det samme behov for planlægning af vaccinationsindsatsen.

- Det kan vi gøre fra dag til dag. Vi har logistikken og folkene til det, så hvis der opstår et akut behov, kan vi hjælpe med det, siger ambulancedirektøren.

Danmark begyndte at vaccinere mod coronavirus 27. december. Frem til mandag morgen var 46.975 personer registreret som vaccineret med den første af de krævede to doser.

Det svarer til cirka 0,8 procent af befolkningen.

