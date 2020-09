Hvis du nogensinde har drømt om at eje din helt egen ø, så har du nu chancen for at gøre den drøm til virkelighed.

Det kræver dog, at du lige har nogle millioner liggende til at betale for det.

Det skriver TV ØST.

10 millioner kroner koster den nemlig – men så er du til gengæld også ejeren af din helt egen private ø ved navn Masnedø Kalv, der ligger syd for Vordingborg.

På øen, der er 23.254 kvadratmeter stor, ligger der i dag et sommerhus, som du får med i købet. Og hvis du skulle få lyst til at få besøg og vise din ø frem, så er der plads til ni overnattende personer i bjælkehytten.

Til TV ØST fortæller ejendomsmægler Mick Damm, der er partner i firmaet Lützau, som har øen til salg, at det er lidt af en sjældenhed, der er tale om på det danske marked.

Ifølge ejendomsmægleren er det første gang, at Lützau har en ø til salg – og i nyere tid i Danmark har der kun været omkring en håndfuld til salg.

»Det er bestemt ikke hverdagskost for os, så vi er spændte på, hvad der kommer af henvendelser, det er jo helt unikt det her,« siger han til TV ØST.