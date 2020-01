Den private daginstitution Krummeluren i Mørkøv har fået et strakspåbud af tilsynsmyndigheden i Holbæk Kommune.

Det skyldes, at de ansatte har brugt magt, skæld ud og straf overfor børnene.

Det afslører TV 2 Øst efter at have fået aktindsigt i tilsynsrapporten.

Børnehuset Krummeluren har fået påbuddet, fordi de voksne på flere stuer ifølge tilsynsrapporten har gjort brug af skæld ud og straf i forsøget på at få børnene til at høre efter.

Der skulle også være brugt fysisk magt overfor nogle af børnene.

Krummelurens ejer, Jette Frederiksen, erkender, at børnehusets kultur skal ændres.

»Vi er helt indforstået med, at det skal ændres, og det arbejder vi på nu, så vi kan få lavet den kulturændring,« hun til TV 2 Øst.

Trods påbuddet maner Holbæk Kommune til ro.

»Hvis vi var utrygge ved, at der var børn i den private institution Krummeluren, så ville vi have taget andre midler i brug og kigge på, om de skulle have lov til at blive med at drive institution,« siger fagchef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune, Christian de la Porte Simonsen, til TV 2 Øst.

Også forældrebestyrelsen bakker fortsat op om Krummeluren.

Krummeluren kom i nyhederne i oktober, hvor en toårig dreng døde i en tragisk drukneulykke.

Det skete, mens drengen var på tur med sin vuggestuegruppe fra den private daginstitution.