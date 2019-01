Allerede inden Sarah Wallin har afleveret sin bachelor på tekstilformidleruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, kan hun skrive på CV’et, at hun er en af de dygtigste til det, hun laver.

Sara Wallin kombinerer nemlig studiet med sin helt store passion, der har ført til mange priser og heriblandt en fornem andenplads til verdensmesterskaberne i det såkaldte Cosplay. Det fortæller Sara i en artikelserie om uddannelse.

»Cosplay er en japansk-inspireret hobby med kostumer, hvor du tager udgangspunkt i noget, der allerede er skabt. Det kan være en film, musical eller tegneserie,« forklarer Sarah Wallin.

Hun er ikke den eneste på hendes studie med interesse for Cosplay. Mange studerende på tekstilformidleruddannelsen dyrker cosplay, hvor man syr kostumer og klæder sig ud som karakterer fra det japanske manga- eller animéunivers. Næsten ti procent af de studerende på tredje semester dyrker cosplay.

Lige nu syr den 25-årige tekstilformidlerstuderende på sit bachelorprojekt - en kjole, der er inspireret af den japanske tegneserie Rose of Versailles - som hun har brugt 9.000 kroner på i materialer. Blandt andet broderer hun med tråd i ægte guld. Sarah Wallin bruger næsten alle sine vågne timer på at sy kjolen.

»Når jeg ser en smuk kjole eller et flot design i en tegneserie, på et museum eller hvilket som helst andet set, så bliver jeg helt forelsket i tanken om, hvordan jeg kan lave det,« siger Sarah Wallin.

Den store passion drev hende til verdensmesterskaberne i Japan i 2016. Ved konkurrencerne i cosplay bliver man ikke kun vurderet på kostumet. Man vurderes også på teknikker, sceniske elementer, lys, makeup og skuespil foran et hold af internationale dommere.

»Du bliver vurderet på, om du kommer så tæt på din reference som muligt. Først kigger de på kostumet og vender og drejer det, og bagefter går du op på scenen og viser, hvad du kan. Her gælder det om at genskabe en scene,« siger Sarah Wallin.

Hun forklarer, at hun bruger sin erfaring med at optræde, når hun går til eksamen.

»I starten var det super angstprovokerende at optræde foran dommere i konkurrencerne, men ligesom alt andet så vender man sig til det. Det har også hjulpet på mine nerver op til eksamen,« siger Sarah Wallin.

Og eksamen ligger forude for Sarah Wallin. Hun skal nemlig forsvare sin bachelor i slutningen af januar, hvor hun bliver færdiguddannet.

Hun drømmer om at fortsætter sin hobby som cosplayer og arbejde i teaterbranchen, når hun bliver færdig.

»Man skal være den mest sultne skrædder for at få job. Mange af de jobs, jeg drømmer om, er projektorienterede, og så er det farvel og tak, når forestillingen er slut. Men jeg håber på at finde et job inden for teaterverdenen, hvor jeg kan lave kostumer,« siger Sarah Wallin.