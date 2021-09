I fredags blev endnu en sæson af Netflix-succesen 'Papirhuset' frigivet, og denne gang er det ikke kun kriminelle, som indgår i serien – for det gør vores kære hovedstad faktisk også.

Det kan vist ikke være gået nogens næse forbi, at en af Netflix's største serier er 'Papirhuset', som omhandler en flok kriminelle, der laver en række kup.

Efter en ventetid på lige knap et år er serien atter tilbage med en ny sæson på streamingtjenesten, og denne gang er vores kære hovedstad København med til at sætte rammen om serien.

Tilbage i foråret 2020 var filmholdet, der står bag Netflix-succesen, nemlig et smut forbi Danmark, hvor de optog scener til seriens femte sæson, og her lagde de blandt andet vejen forbi Nyhavn og Tivoli.

Allerede i sæsonens første afsnit får man da også et glimt af København.

Her er seriens karakter, som går under navnet Berlin, nemlig i byen for at møde sin søn, og her besøger de en dansk restaurant ved Nyhavn.

Og netop faktummet om, at den prisvindende serie nu indeholder optagelser fra København, er god reklame for Danmark.

Det har radio- og tv-vært samt filmproducer og serieekspert på DR, Frederik Dirks Gottlieb, tidligere fortalt til B.T.:

»Det er altid stort, når en vanvittig populær serie med millioner af seere verden over skyder nøglescener i en by som København. Det betyder da absolut noget. Og forhåbentligt, når coronakrisen er ovre, kan det tiltrække endnu flere turister,« fortæller Frederik Dirks Gottlieb.

'Papirhuset' omhandler en gruppe kriminelle, der alle er opkaldt efter storbyer som Berlin, Rio, Moskva og Tokyo, som begår en række kup, der er udtænkt og planlagt af seriens karakter 'Professoren'.

Serien kan streames på Netflix.