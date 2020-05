Flere eksperter, at flybilletterne i fremtiden vil stige med 50 eller endda 100 pct. i pris.

Men prisstigningen er endnu ikke til at spore.

Det viser et nyt pristjek fra Dansk Flyprisindex, som udgives af sammenligningssiden Travelmarket.dk.

Pristjekket viser, at flypriserne med afrejse i november 2020 samt i januar og marts 2021 i mange tilfælde næsten er uændret - og flere af dem falder endda i pris.



»Når vi igen kan rejse til europæiske og interkontinentale rejsemål, er det i hvert fald ikke flypriserne, som vil afholde folk fra at rejse. Der er fortsat masser af billige flybilletter langt fremme i tiden, og hvis man har planer om at rejse i slutningen af året eller til næste år, kan det være en oplagt mulighed at bestille nu,« siger Ole Stouby, som er chef for prissammenligningssiden Travelmarket, i en pressemeddelelse.

Ole Stouby anbefaler de rejseglade danskere at betale med kreditkort, hvis man booker en rejse i disse corona-ramte tider.

På den måde kan man få pengene tilbage, hvis flyselskabet går konkurs.

Pristjekket viser for eksempel, at man kan flyve fra København eller Billund til New York eller Dubai for 2.000 kroner tur/retur.

Du kan også komme fra København til Bangkok for 3.000 kroner tur/retur.



Hvis du ønsker en storbyferie til eksempelvis Amsterdam eller Paris, så kan du slippe med 500 kroner tur/retur, hvis du flyver fra København..



Pristjekket tager udgangspunkt i flyvninger fra Billund og København til fem europæiske og fem interkontinentale rejsemål. I pristjekket sammenlignes flypriserne i de tre måneder med flypriser i samme rejseuge året før.