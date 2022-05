Jo færre penge du har at gøre med, desto hårdere bliver du også ramt af prisstigningerne.

Det er logik, men det er ikke desto mindre virkelighed for mange danskere. Den mekanisme mærker man hos Dansk Folkehjælp, der oplever rekordmange, som søger om hjælp til sommerferien.

10.281 familier har i år søgt om hjælp til at komme på sommerferie.

Det er 2541 flere familier end sidste år, og dermed en stigning på 33 procent. Det skriver Dansk Folkehjælp i en pressemeddelelse.

Og hos organisationen er man ikke i tvivl om, hvad årsagen til den nye rekord er: Nemlig prisstigningerne på dagligvarer, benzin, vand, el og varme:

»Der er få ting, der som de aktuelle prisstigninger kan tydeliggøre forskellen på rig og fattig. Hvor velstillede familier måske tænker, ’herregud, så koster det lige lidt mere at handle ind’ og generelt ikke fornemmer nogen mærkbare livsforringelser, står det helt anderledes til for Danmarks mest udsatte familier. Her har prisstigningerne vidtrækkende konsekvenser, både når det kommer til omkostningerne i dagligdagen.«

Det siger Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp og forklarer, at 65 procent af alle ansøgere til Feriehjælp angiver, at de i dag har mindre end 100 kroner dagligt til hele husstandens madbudget.

I 2022 forventer Dansk Folkehjælp at kunne hjælpe 1.160 ud af de 10.281 familier, der har søgt om Feriehjælp, som består af en ugelang gratis ferie for hele familien.

